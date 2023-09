Plenárias do PT definem estratégias para eleições municipais de 2024

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza a rodada final das plenárias itinerantes que vão definir as estratégias para as eleições municipais de 2024. Neste fim de semana, as plenárias foram realizadas em 34 cidades. Até o dia 29 de outubro, as plenárias serão realizadas em mais de 350 municípios.

As plenárias tiveram grande participação de dirigentes estaduais e municipais, lideranças políticas, parlamentares, ex-prefeitos e militantes. Além das estratégias para as eleições 2024 foram eleitas novas direções municipais e apresentadas pré-candidaturas para prefeito e prefeita em algumas cidades. Participaram das atividades o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, o deputado estadual Rosemberg Pinto, a secretária de Política para Mulheres do Estado e primeira suplente de deputada federal, Elisângela Araújo, e a presidente estadual da CUT, Maria Madalena Oliveira Firmo, a Leninha, dentre outros.

Neste domingo, 17, as atividades ocorreram em Planalto, Iramaia, Apuarema, Cairu, Cansanção, Coribe, Jitaúna, Nova Viçosa, Riachão do Jacuípe, Senhor do Bonfim, Gongogi, Itororó e São Francisco do Conde. Já no sábado, 16, em Boninal, Eunápolis, Iraquara, Ipiaú, Tucano, Macajuba, Botuporã, Piraí do Norte, Rio do Pires, Itacaré, Itapicuru, Lajedinho, Sobradinho, Ibiassucê, Valente, Abaré, Caetité, Dias D´Avila, Glória e Caturama.

Na avaliação do presidente Éden Valadares, as plenárias destes dois dias demonstraram a vitalidade da legenda e o empenho dos seus dirigentes e filiados em participar ativamente dos debates para consolidar um projeto partidário comprometido com a justiça social, os valores democráticos e a melhoria da qualidade de vida dos baianos.

“Balanço muito positivo. Assim como foram os encontros territoriais, as plenárias municipais mostram o enraizamento e a força do PT em todos os cantos da Bahia. Além de renovar nosso caráter democrático e de massas do nosso partido.”

Além das plenárias, o PT também realizou o Processo Extraordinário de Eleições Diretas (PEDEX) em algumas cidades. “São Francisco do Conde deu uma importante demonstração de força e unidade do PT, elegendo nova direção municipal e apresentando a pré-candidatura do companheiro Marivaldo do Amaral. Dirigente partidário, secretário de governo em várias pastas, vereador mais votado da história da cidade, Marivaldo reúne todas as condições para liderar a volta do PT para a prefeitura de São Francisco do Conde”, afirmou Éden Valadares. Já em Dias D´Ávila o encontro referendou a pré-candidatura a prefeita de Rose Requião.