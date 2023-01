Policiais militares baianos embarcam para Brasília

Os 70 agentes da Polícia Militar da Bahia que irão ajudar no reforço da segurança em Brasília embarcaram em um vôo fretado, por volta das 23h30 deste domingo, 8, do aeroporto de Salvador. A saída dos militares, que integram o Batalhão de Choque (BPChq), foi acompanhada pelo governador Jerônimo Rodrigues.

Também estiveram presentes o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, o recém-nomeado secretário da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), Marcelo Werner, e o comandante-geral da PM-BA, Coronel Paulo Coutinho.

Segundo Werner, além do reforço na capital federal, a SSP trabalha com ações preventivas e repressivas contra os golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também na Bahia. Em Salvador, por determinação de Jerônimo, o Batalhão de Choque vai fortalecer o patrulhamento em prédios públicos.

“Desde o início dos atos em Brasília, a SSP vem acompanhando manifestações não só em Salvador, mas também os movimentos de rede que possam vir a prejudicar ou tentar realizar algum ato de vandalismo antidemocrático como foi feito em Brasília. A ordem é que a gente continue monitorando e vamos ter que atuar, se necessário for, para evitar que atos como esse aconteçam na capital e no nosso estado”, ressaltou o secretário.

Em publicação nas redes sociais, o chefe do executivo estadual já havia colocado a Bahia à disposição para o envio de reforço. De acordo com o governo, o Batalhão de Choque da Polícia Militar permanecerá de prontidão pelo tempo que for necessário para garantir a segurança.

