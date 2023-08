‘PP terá participação intensa nos grandes centros’, garante Niltinho

Com pouco mais de 90 prefeituras comandadas pelo PP na Bahia, o partido tentará ampliar esse número a partir de 2024, pelo menos é o que garante o deputado estadual e líder do partido na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Niltinho, em entrevista ao programa Isso é Bahia desta segunda-feira, 24, na A TARDE FM.

Segundo o parlamentar, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Ilhéus são algumas das cidades prioritárias para o PP nas eleições do próximo ano.

"Tirando Salvador, que terá uma participação intensa do nosso partido, os grandes centros como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, que temos um ex-prefeito que é secretário-geral do nosso partido, o Jabes Ribeiro, que é um nome forte e tem sido colocado. A última pesquisa interna que vi ele vem despontando entre os três principais nomes. Jabes tem esse poder de construir. A força política dele no município será, talvez, determinante, inclusive, na condução do processo eleitoral local. O apoio dele, ou uma candidatura...ele pode ser o prefeito ou definir o próximo prefeito”, afirmou.

Niltinho também disse que, apesar do partido ter perdido algumas prefeituras, vai buscar ampliar a quantidade de gestores.

“Isso é de interesse do governo ter uma posição na cidade da importância de Ilhéus. Além dela, tem Juazeiro, uma cidade importante, Teixeira de Freitas...o PP vai pesar muito nessa construção e vamos focar mais nessa cidades. O PP já chegou a ter 117 prefeituras na Bahia. Houve uma redução, que é natural, no processo eleitoral. Alguns prefeitos seguiram para a base do governo. Mas somos um partido hoje que temos pouco mais de 90 prefeitos e esses prefeitos, não tenho dúvida, grande parte vão para a reeleição e outros tentarão a sucessão”, pontuou.