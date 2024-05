Prates é escolhido para comissão de emenda para emergências naturais | A TARDE

O deputado federal Leo Prates (PDT) foi escolhido nesta quarta-feira, 9, como membro titular da Comissão Especial sobre Emenda Orçamentária para Emergências Naturais (PEC 44/23).

Instalada com o objetivo de analisar a proposta de emenda à Constituição que reserva 5% das emendas individuais ao Orçamento para o enfrentamento de catástrofes e emergências naturais, o colegiado terá 40 sessões do Plenário da Câmara para proferir seu parecer. O plano de trabalho do relator deverá ser apresentado na próxima quarta-feira (15), às 15 horas.

Prates, que preside a Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais, destacou a importância de um grupo de trabalho dedicado a estudar a PEC 44/23, em um momento que catástrofes climáticas se apresentam com maior frequência em diversas partes do país.

“Vamos analisar a proposta com celeridade, porém, com cuidado. Esse valor será direcionado aos órgãos competentes, garantindo uma resposta mais ágil e eficaz diante de desastres”, explica. “Se não utilizado, o montante retorna aos parlamentares no quarto ano da legislatura. Esta é mais uma iniciativa para dar voz e auxílio às pessoas que mais sofrem com as consequências climáticas”, completa.

A PEC já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania quanto à sua admissibilidade. Agora, será analisada pela comissão especial quanto ao mérito, antes de ser votada em dois turnos pelo Plenário.

