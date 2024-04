Pré-candidatura de Kleber Rosa será lançada no Pelourinho | A TARDE

O sindicalista Kleber Rosa (PSOL) deve lançar sua pré-candidatura à prefeitura de Salvador no dia 13 de abril, às 14h, na Casa do Olodum, no bairro do Pelourinho. “Dona Mira”, como é conhecida Miralva Alves Nascimento, também terá seu nome lançado, para ocupar o posto de vice na chapa psolista.

Além das pré-candidaturas, o evento marcará também o início do que a federação PSOL-Rede tem chamado de “construção coletiva” do programa de governo, além do lançamento de um aplicativo, que visa facilitar a comunicação entre a equipe de pré-campanha e a população de Salvador.

A expectativa das legendas é de uma grande presença de suas militâncias, além de líderes comunitários, movimentos de moradia popular, lideranças LGBTQIAPN+, categorias do funcionalismo público, sindicatos, grupos feministas, entidades dos movimentos negros, além de representantes de terreiros de candomblé, de comunidades quilombolas, de fundo e fecho de pasto, e de marisqueiras de Salvador.

A ideia é mobilizar as bases políticas e os movimentos sociais, para que eles discutam e contribuam com a construção do programa de governo.

"Em 13 de abril, iremos aglutinar importantes lideranças da nossa cidade que representam as reais demandas da nossa população. Nosso programa de governo terá a cara do nosso povo, a cara da nossa cidade. Vamos construir, de forma coletiva, um programa que contemple a nossa diversidade, as nossas angústias, as nossas reais necessidades. Vamos governar para garantir o direito à cidade porque queremos uma Salvador da inclusão social", afirmou Kleber Rosa.