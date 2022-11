Prefeitos de Serrinha e Belo Campo conversam sobre presidência da UPB

Os prefeitos dos municípios de Belo Campo, Quinho (PSD), e da cidade de Serrinha, Adriano Lima (PP) iniciaram conversas para concorrer a eleição para presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB)., que tem em seu corpo eleitoral os prefeitos da Bahia.

Em contato com o Portal A TARDE, o prefeito Quinho confirmou o início das conversas com o prefeito Adriano para disputar a presidência da UPB. "O prefeito Adriano já participou de um pleito e estamos conversando sobre a composição da chapa. Ainda não temos nada definido". Disse Quinho lembrando que levou o prefeito de Serrinha para conversar com o governador Rui Costa no início do segundo turno das eleições.

Adriano Lima declarou apoio a candidatura de Jerônimo Rodrigues e Geraldo Jr. no segundo turno da eleição. No primeiro turno o chefe do executivo de Serrinha caminhou ao lado de ACM Neto (União Brasil).

Os aliados avaliam que suas pré-candidaturas são bastante competitivas por representarem a diversidade da Bahia. Belo Campo está no Sudoeste da Bahia, a 65 Km de Vitória da Conquista, e Serrinha na região do Sisal, que compreende 20 municípios baianos.

A redação tentou contato com o prefeito de Serrinha, Adriano Lima. Até o momento não conseguimos contato.