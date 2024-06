Prefeitura faz “evento múltiplo” para entregar monumentos restaurados | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou, na manhã desta quarta-feira, 29, uma série de monumentos históricos de Salvador totalmente restaurados, como o Marco da Fundação da Cidade, no Porto da Barra; os bustos dos herois da Conjuração Baiana, na Praça da Piedade; o Relógio de São Pedro, que foi digitalizado no Centro Antigo; entre outras coisas, com um investimento de R$ 1 milhão nos últimos cinco meses.

A cerimônia, realizada no Forte de São Diogo, no Farol da Barra, também teve a assinatura, por parte de Bruno Reis, do tombamento de 13 balaustradas de Salvador e foi definida pelo presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, como um “evento múltiplo”, pelas diversas entregas em lugares diferentes da cidade.

“É um projeto muito interessante. Só essa gestão, neste ano, já investiu mais de R$ 1 milhão na conservação, preservação e criação de novos monumentos. Então, é o patrimônio da cidade de Salvador que é uma preocupação do prefeito Bruno Reis. A gente hoje tem um evento aqui que eu diria que é um evento múltiplo”, comentou Guerreiro.

“Porque a gente está, simultaneamente, reinaugurando esse marco importantíssimo aqui embaixo, que é o Marco da Fundação da Cidade — aquela cruz e o painel de azulejos — e a gente também está fazendo o tombamento de 13 balaustradas, que é interessante porque a gente, no dia-a-dia, não percebe. Mas Salvador tem uma quantidade enorme de balaustradas, lindíssimas, em que agora não se pode mais mexer”, declarou o presidente da FGM.

Segundo Guerreiro, a intenção do tombamento é preservar o patrimônio histórico da cidade e impedir a mudança das tradicionais balaustradas por canos de cimento ou de alumínio.

“Agora não pode mais derrubar para botar aquele cano de cimento ou então de alumínio. Então tem essa balaustrada aqui enorme, tem no Farol, tem na Praça Castro Alves, tem no Centro da cidade. Então, se você prestar atenção, tem no Rio Vermelho, na Praia da Paciência, uma balaustrada lindíssima”, disse.

Bruno Reis defendeu a atuação da prefeitura para proteger o patrimônio artístico e histórico de Salvador, ressaltando o tombamento das balaustradas na Barra, na Barroquinha, no Campo Grande, no Centro Antigo, no Centro Histórico, nos Barris, no Bonfim, no Comércio e no Rio Vermelho.

“Para o presente e para o futuro, que este rico patrimônio nosso seja preservado. Que ele possa se perpetuar para gerações presentes e para gerações que estão por vir, que vão, em cada monumento desse, em cada fonte que for visitar, poder conhecer a rica história desta cidade”, comemorou o prefeito.

A prefeitura também entregou nesta quarta a restauração da efígie de Rubén Darío, em Ondina; o restauro e o polimento do Cristo de Salvador, na Barra; e a requalificação de quatro fontes da cidade: a de Santo Antônio e a do Baluarte, ambas na Ladeira da Água Brusca; a dos Padres, na Rua Julião; e a do Gravatá, no bairro de Nazaré.

Novos monumentos também foram anunciados, mas em locais descentralizados. O artista plástico J Cunha ficará responsável pela instalação de um painel ijexá no terreiro Ilê Asé Kalè Bokùn, em Plataforma, Subúrbio de Salvador; e de um nicho para Ogum, no Okutá de Ogum, no bairro do Candeal.

