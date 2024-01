Prefeitura investe R$19 milhões em melhorias viárias na Suburbana | A TARDE

A Prefeitura de Salvador deu início nesta quarta-feira, 27, a uma série de intervenções para melhorar o trânsito na Av. Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana. As melhorias ficarão a cargo da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e terão investimento de R$19 milhões.

O prefeito Bruno Reis, ao lado de autoridades municipais, esteve no local para anunciar as obras, que vão ocorrer na ciclovia e em trechos de maior congestionamento e destacou a importância da Suburbana para a cidade.

“São 12,9 km, desde a Rua Luiz Maria até a rótula de Paripe. Essa é uma das vias em que mais trafegam veículos em Salvador: são um milhão de veículos que passam aqui por mês, nos dois sentidos. Imagine a quantidade de pessoas que usam essa avenida. Realizamos, lá em 2016, uma primeira intervenção, com uma série de modificações e de ajustes. Porém, o fato é que o tempo vai exigindo novos ajustes, a demanda foi aumentando, enquanto que a Prefeitura ganhou uma outra dimensão, o que nos permite dar início a mais uma obra”, afirmou Bruno Reis.

O secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Müller, lembrou que, em 2016, a Prefeitura entregou um projeto inovador para a Suburbana. “Trouxemos a cultura da bicicleta para uma região em que já existiam muitos ciclistas. Trouxemos outros elementos de redução de acidentes, e isso se mostrou um sucesso à época, registrando números menores imediatamente. Agora, essa obra é uma evolução daquela”, disse.

“Salvador é uma cidade que cresce e muda o tempo todo. Por exemplo, esse túnel que foi feito de ligação Pirajá-Lobato (feita pelo governo do estado) foi uma excelente obra, que traz facilidades, mas que trouxe também consequências negativas para a Suburbana. O retorno, que foi projetado, não tem capacidade de dar fluidez à saída do túnel e ao fluxo que foi desviado para cá. Então, tudo isso teve que ser repensado pelos técnicos da Transalvador e da Semob, que trabalharam junto a uma consultoria especializada”, completou Fabrizzio Müller.

Nova Suburbana

Na região da Boa Vista do Lobato, próximo à saída do túnel de Ligação Lobato-Pirajá, será construída uma alça para otimizar o trânsito no local. Dessa forma, os veículos oriundos de Pirajá terão acesso direto à Av. Afrânio Peixoto já no sentido Calçada/Centro, sem precisar pegar o retorno, como ocorre atualmente, gerando congestionamento. Da mesma forma, no trecho entre o retorno e o acesso ao Alto do Cabrito, a avenida também será alargada e ganhará mais uma faixa.

Já próximo aos bairros de Plataforma e de São João do Cabrito, a Transalvador fará duas intervenções para facilitar o tráfego entre a avenida e as vias locais. A primeira alteração prevê a construção de uma via marginal da Av. Afrânio Peixoto, no sentido Paripe, logo após o Parque São Bartolomeu. A novidade vai beneficiar aqueles que precisam acessar a Rua dos Ferroviários, em Plataforma.

Superintendente da Transalvador, Décio Martins destacou a importância de resolver esses ‘gargalos’, como é popularmente dito.

“Quem vem da Ligação Pirajá-Lobato e quer acessar o sentido Calçada, precisa atualmente fazer um retorno à frente, trazendo um fluxo grande para a Suburbana no sentido Paripe. Então, faremos uma alça de acesso direto para o outro sentido. E, aquela que eu considero a principal mudança: atualmente, quem quer acessar a Plataforma, precisa ir até Itacaranha para fazer um retorno. Vamos fazer uma reforma viária que possibilitará um acesso direto da Suburbana à Rua dos Ferroviários, que é uma demanda antiga da população”, disse.

O acesso ao Parque São Bartolomeu também será facilitado com uma nova ligação. No sentido Calçada/Centro, a avenida vai ganhar uma terceira faixa e uma área de espera para os veículos que seguem em direção à Rua São Bartolomeu, que dá acesso ao parque. A mudança vai otimizar a fluidez do trânsito, sobretudo no sentido Calçada/Centro, já que evita retenções.

Ciclistas

Além dos veículos, os avanços viários na Av. Afrânio Peixoto vão contemplar os ciclistas, já que toda a rede cicloviária será requalificada e alargada ao longo dos quase 13 km de extensão da via. Em linhas gerais, a área de circulação das bicicletas será elevada ao nível do canteiro, entregando mais conforto e segurança aos usuários.

“Essa é uma ciclovia que as pessoas do Subúrbio utilizam muito, temos aqui diariamente muitas pessoas passando de bicicleta para irem ao trabalho, por exemplo. Então, hoje se trata de uma importante forma de mobilidade do Subúrbio. Vamos nivelar toda a ciclofaixa. Com isso, ela ficará mais ampla. Atualmente, você tem um limitador de espaço porque ela é rebaixada. Com isso, vamos trazer mais segurança para as pessoas e também mais conforto”, explicou Décio Martins.