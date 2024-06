Presidente do TCU recebe medalha e honraria do TCM em Salvador | A TARDE

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas foi um dos homenageados nesta segunda-feira, 27, com a comenda “Medalha deputado Luís Eduardo Magalhães”, oferecida Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). Além do ministro, o senador Jaques Wagner e o conselheiro Marcus Presidio também forma premiados.

Baiano, com carreira profissional e pública construída em Brasília, o ministro Bruno Dantas agradeceu pelo reconhecimento feito pelos pares e destacou a importância do trabalho desenvolvido na capital federal em defesa das contas públicas.

"Para um baiano, como eu, que já está em Brasília há quase 25 anos, é motivo de muita emoção receber essa homenagem do Tribunal de Contas dos Municípios e falar um pouco sobre o que nós, do sistema de controle, dos Tribunais de Contas da União, dos estados e dos municípios, temos feito a favor do Brasil. É uma honraria que está no meu coração, primeiro porque vem do meu sistema de Tribunais de Contas, e segundo, mas não menos importante, por ser aqui da Bahia, meu estado natal, onde meus amigos de infância, minha família todas se encontram, então muita honra e muita emoção", disse Dantas.

A homenagem foi proposta pelo presidente do TCM, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, em razão dos relevantes serviços prestados para o fortalecimento do sistema de Tribunais de Contas do Brasil, e em especial ao próprio TCM.



A comenda “Medalha de Mérito Luís Eduardo Magalhães” foi criada pelo TCM em 2002 com o objetivo de notabilizar personalidades que prestaram relevantes serviços ao Poder Legislativo Estadual, e ao TCM.

