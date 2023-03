Professor Kleber Rosa é eleito Coordenador-Geral da Fetrab

O professor da rede estadual de ensino e investigador da Polícia Civil, Kleber Rosa, foi eleito Coordenador-Geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab). A eleição aconteceu na manhã desta quarta-feira, 8, no auditório do Sinpojud, em Nazaré.

A nova diretoria será composta por representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sinpojud), Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz), Sindicato dos Policiais Civis (Sindpoc), Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia (Sindsemp-BA) e a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB), dentre outras entidades do funcionalismo público.

Kleber é funcionário público há 23 anos e foi candidato ao Governo da Bahia. Em nota, a liderança sindical garante que irá se dedicar integralmente para agregar mais entidades sindicais à Fetrab e assegura que vai realizar um "trabalho de excelência" em prol dos funcionários públicos baianos.