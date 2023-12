Programa de recuperação de estradas atinge 4 mil km de rodovias na BA | A TARDE

O governo da Bahia, através do Programa de Recuperação e Manutenção de Rodovias do Estado da Bahia (PREMAR), recuperou mais de 4 mil km das rodovias baianas. O projeto teve investimento do Banco Mundial. O resultado positivo em duas edições está gerando a criação de um novo programa, que é o Programa de Manutenção Proativa e de Resiliência das Rodovias do Estado da Bahia (Pro-Rodovias), a ser lançado no inicio de 2024.

“Assim como no Premar, iremos recuperar rodovias e fazermos ações em estradas vicinais, como construção de pontes, bueiros e passagens molhadas. Para o Pro-Rodovias, as novidades são a inclusão da implantação de contornos viários na BA-001 e da manutenção proativa, que é uma nova forma de contrato de longo prazo baseado em desempenho com gatilhos para eventos climáticos extremos”, disse Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura.

O modelo do PREMAR é considerado “chave” pelo Banco Mundial. Uma série de inovações foram promovidas ao longo dos programas em que colocaram contratos de manutenção de longo período, como na Parceria Público-Privada (PPP) do Sistema Viário da BA-052 e no de recuperação rodoviária com contratação integrada do projeto, a exemplo da BA-210, de Juazeiro até Sento Sé. É considerado exemplo a ser aplicado em outros lugares do Brasil e que também está em fase de negociação junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Ministério dos Transportes para ser implantado em rodovias federais de 12 estados, principalmente no Nordeste.