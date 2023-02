Programa Vacina Bahia é lançado por governador

Em lançamento do programa de imunização no estado, em Madre de Deus na manhã desta terça-feira, 28, o governador Jerônimo Rodrigues falou da importância de melhorar a cobertura vacinal no estado, elogiou a secretaria de Saúde, Roberta Santana, e não poupou críticas ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), a quem ele se referiu como "fujão", por estar há dois meses nos Estados Unidos, sem previsão de retorno ao Brasil.

A meta do Governo do Estado com o Programa Vacina Bahia, segundo Jerônimo, é imunizar 95% do público-alvo de cada vacina. Atualmente, a Bahia tem cobertura vacinal de 73,7% para Poliomielite; 74,1% para Pentavalente; 78,3% da Pneumo 10 e 75% da Tríplice Viral. Serão investidos R$ 3,7 milhões no programa.

"Esse programa de vacina tem duas frentes: os idosos e as crianças. É claro que a vacinação é ambivalente. Teremos responsabilidade com as comunidades tradicionais, com indígenas, com quilombolas e com ribeirinhos. Quem trabalha na área de saúde também tem prioridade, assim como quem está recluso em algum sistema prisional", concluiu Jerônimo.

Secretária Estadual de Saúde, Roberta Santana diz esperar cooperação de pais de crianças e escolas para atingir altos índices de cobertura vacinal. "Estamos retomando essa pauta importante da nossa gestão, ressignificando a questão da ciência, da vacina, no papel de educar os pais, incluir as pessoas também nas escolas. Além de disponibilizar outros veículos itinerantes, rodando algumas cidades, para que a gente possa se dirigir às pessoas que não possam ir até os postos de vacinação", contextualizou Roberta.

Premiação

Os vinte municípios que obtiverem as melhores coberturas vacinais, atingindo pelo menos 95% de imunizações para a Poliomielite, Pentavalente, Pneumo 10 e Tríplice Viral, serão contemplados com dois computadores, doados pelo Governo do Estado. Já o selo 'Município Amigo da Vacina' será ofertado às cidades que tiverem pelo menos 95% da população imunizada para as mesmas vacinas, até seis meses após o início da campanha.

Imunização

A poliomielite corre risco de reintrodução no país diante de baixas coberturas vacinais, após 30 anos de erradicação da doença, que pode causar paralisia e até mesmo a morte. A maioria das pessoas infectadas não fica doente e não manifesta sintomas, deixando a doença passar despercebida.

Já a vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenzae tipo b, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta. Quem recebe a vacina Pneumo 10 está imune a doenças pulmonares, como pneumonia. Já a vacina Tríplice viral protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola.