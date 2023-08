Projeto da Câmara de Salvador tem Imbassahy como primeiro homenageado

A Câmara Municipal de Salvador terá, na próxima quarta-feira, 23, uma sessão solene que marcará o lançamento do projeto “Lembranças do Futuro de Salvador: Passado e Presente em Prol de Uma Nova Cidade”. A primeira edição homenageará o ex-prefeito Antonio Imbassahy (PSDB), correligionário do presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB).

No evento, previsto para se iniciar às 15h, Imbassahy deve falar sobre os seus oito anos de mandato à frente da prefeitura, entre 1997 e 2004; avaliar o que ele gostaria de ter feito enquanto prefeito, mas acabou não tendo a oportunidade de realizar; e revelar o que pensa sobre Salvador hoje e o que faria caso fosse o atual gestor municipal.

Nas próximas edições do projeto, a Câmara deve receber outros ex-prefeitos, como Mário Kertész, Virgildásio Sena, Jorge Hage, Manoel Castro, Lídice da Mata, João Henrique e ACM Neto.

Após os eventos, a Câmara pretende elaborar a Carta Para Salvador, com iniciativas e projetos para uma cidade mais democrática e igualitária, usando como base as discussões realizadas com os ex-prefeitos. O documento será entregue ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) e à vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), em evento no qual o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e Geraldo Júnior (MDB) também serão convidados.