PSOL anuncia pré-candidatura de Kleber Rosa a prefeito de Salvador

O congreeso estadual do PSOL, realizado neste domingo, 17, formalizaou a pré-candidatura de Kléber Rosa à Prefeitura de Salvador em 2024. Além disso, o partido também anunciou a saída do conselho político do governo Jerônimo Rodrigues (PT) e determinou que todos os filiados entreguem seus cargos no governo.

Segundo a resolução, o PSOL crê que a decisão de apoio a Jerônimo Rodrigues no segundo turno foi importante para evitar que vencesse um representante da direita, o que significaria o retorno do carlismo. Entretanto, o partido mantém fortes críticas ao governo do PT, que nos últimos 17 anos, intensificou uma política de segurança pública que penaliza e mata a população negra baiana.

"No segundo turno o PSOL foi parte importante da campanha, nas ruas, universidades, comunidades, e apresentou uma série de reivindicações em uma carta ao então candidato Jerônimo, cujo conteúdo era justamente as demandas dos movimentos sociais, povos indígenas, do povo negro e trabalhador. O canal de diálogo programático aberto junto ao Governo, infelizmente, não se traduziu na escuta às demandas sociais apontadas pelos movimentos. Ao contrário, Jerônimo manteve a prática de governabilidade de seus antecessores, Rui Costa e Jaques Wagner, com as velhas oligarquias baianas", diz a resolução.