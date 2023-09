PSOL anuncia rompimento político com governo Jerônimo

O PSOL rompeu oficialmente com o governo Jerônimo Rodrigues (PT) e determinou que os seus membros entreguem quaisquer cargos que estejam ocupando na administraççao estadual. A decisão foi anunciada neste domingo, 17, durante o 8º Congresso Estadual, realizado no Real Classic Bahia Hotel, na Pituba. .

“Essa decisão da militância do PSOL retoma uma postura de independência que se alinha com a história e a luta do partido, pois ainda que a gente tenha contribuído com a eleição desse governo para evitar o retorno do carlismo, não pactuamos com sua política ambiental, com a política de segurança de extermínio da população negra e com os ataques constantes aos serviços e servidores públicos”, disse o deputado estadual da sigla, Hilton Coelho.

Segundo a decisão, o Conselho Político do Governo é “um espaço artificial, criado para transmitir uma aparência democrática, mas que não significou nenhum avanço político em pontos cruciais para a melhoria de vida da população”.



O partido anunciou que, a partir de agora, caso qualquer militante do PSOL esteja ocupando cargo de confiança no governo Jerônimo, deve proceder sua carta de renúncia ao cargo ou de afastamento do partido, sob pena de descumprir resolução congressual, o que implicará em suspensão da condição de filiado.

O Diretório Estadual, em sua primeira reunião pós-congresso, aprovará resolução específica sobre a organização dos diretórios municipais.

Congresso do PSOL selou distanciamento do partido do governo de Jerônimo Rodrigues | Foto: Divulgação

O partido promoveu seis plenárias municipais em Salvador e 149 plenárias na região metropolitana e no interior baiano, totalizando 155 plenárias na Bahia.