PT Bahia aprova filiação de cinco novos prefeitos | A TARDE

O Partido dos Trabalhadores (PT) aprovou nesta quarta-feira, 25, a filiação de cinco novos prefeitos durante reunião da Executiva estadual. No momento, foram validadas as filiações dos seguintes gestores: Orgeto Bastos, de Pilão Arcado; Renato Brandão de Oliveira, de Andorinhas; Nandinho da Serraria, de Esplanada; Lélio Júnior, de Presidente Jânio Quadros e Zico de Baiato, de Alcobaça.

Com a chegada destes cinco novos chefes do Executivo municipal, a legenda conta agora com 42 prefeitos no estado. No primeiro semestre deste ano, o partido filiou outros quatro mandatários, foram eles: Pequeno Sales, de Catu; Dr Marcelo, de Cocos; João Vei, de Lafaiete Coutinho; Romi de Planaltino e Ulysses Veiga, de Piraí do Norte.

O presidente do PT Bahia, Éden Valadares, afirmou que um dos pontos cruciais para os novos filiados é a obrigatoriedade de ter votado em Lula e Jerônimo no primeiro turno das eleições gerais, que tenham disposição de apoiar deputados do partido e de dialogar com os diretórios municipais do PT.

“A chegada dos novos companheiros nos alegra e nos anima. São gestores que se comprometem com os nossos propósitos, que é continuar transformando a vida dos baianos, ao lado de Jerônimo e de Lula, para fazermos da Bahia um estado melhor ainda para seu povo, com mais oportunidade de trabalho, de crescimento, de uma vida digna, com acesso à saúde e educação de qualidades”, afirmou o presidente do PT Bahia.