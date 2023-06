PT Bahia promove encontros em três Territórios de Identidade

Uma nova rodada dos Encontros Territoriais do Partido dos Trabalhadores da Bahia foi promovida neste domingo, 11. Desta vez, as atividades foram realizadas nos Territórios de Identidade de Bacia do Rio Grande, em Barreiras, do Baixo Sul, na cidade de Ituberá, e da Chapada Diamantina, no município de Seabra. Iniciados em abril, os encontros têm como objetivo organizar ainda mais a legenda, que possui Diretórios e Comissões Provisórias em mais de 350 municípios baianos, e preparar o partido para as eleições municipais de 2024.

Nas atividades deste domingo, estiveram presentes membros da Direção Estadual e dos Diretórios municipais dos três territórios, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, o deputado federal Valmir Assunção, a deputada estadual Maria del Carmen, o suplente do senador Otto Alencar (PSD), Terence Lessa, e o secretário da Casa Civil, Afonso Florence. Na ocasião, foram discutidas as conjunturas políticas nacional, estadual e locais, a importância da mobilização do partido junto aos movimentos sociais, sindicais e à sociedade e foi iniciada a preparação dos Diretórios para o próximo pleito.

Secretário de Organização do PT Bahia, Osmar Galdino afirmou que o objetivo do PT Bahia para as eleições do próximo ano é aumentar o número de prefeituras administradas pelo PT, que hoje são 35, e elevar a quantidade da representação do partido nas câmaras municipais, elegendo, inclusive, mais mulheres. “Os Encontros têm nos possibilitado um processo de escuta muito enriquecedor com os diretórios locais, uma aproximação ainda maior com os municípios e tem nos fortalecido muito enquanto partido para elegermos mais prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras na Bahia”.

O vice-presidente do PT Bahia, Gutierres Barbosa, que participou da atividade em Barreiras, falou sobre a importância do encontro para o Território de Bacia do Rio Grande. “A gente pôde dialogar trazendo o debate da conjuntura nacional e estadual e também poder escutar a realidade que se apresenta em cada município, pensando em fortalecer o partido nas estratégias do processo eleitoral de 2024, engajando os movimentos sociais, sindicais, seja do campo ou da cidade, para preparar um monte de pré-candidatos a vereadores e vereadoras e também de prefeitos e prefeitas no território, fortalecendo o governo Jerônimo e o nosso presidente Lula”.