PT da Bahia promove encontro territorial pensando em 2024

Dirigentes do Partido dos Trabalhadores da Bahia (PT-BA) se reuniram neste fim de semana nos diretórios municipais do Semiárido Nordeste II, em Ribeira do Pombal, e no Recôncavo e Vale do Jiquiriçá, em Amargosa, Piemonte do Paraguaçu, em Itaberaba, e de Itaparica, na cidade de Paulo Afonso com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e parlamentares no Encontro Territorial realizado pela legenda para discutir o pleito eleitoral de 2024.

Estiveram presentes os deputados estaduais Neusa Cadore, Robinson Almeida e Paulo Rangel, os deputados federais Jorge Solla e Valmir Assunção, o secretário da Casa Civil do Estado, Afonso Florence, além do o presidente do PT Bahia, Éden Valadares e do vice-presidente do Diretório Estadual, Glauco Chalegre.

Éden destacou que a mobilização foi marcada por muito debate político entre os dirigentes estaduais e municipais, pelas lideranças políticas e por parlamentares. “Domingo de muito diálogo e construção partidária aqui em Paulo Afonso, no décimo sétimo Encontro Territorial do PT Bahia. Um momento de organização e também de renovação, com a chegada de uma galera jovem ao nosso partido”.

Até o dia 17 de junho, quando o último encontro será realizado em Salvador, o PT Bahia fará a mobilização em todos os 27 Territórios de Identidade da Bahia para organizar o partido em toda a Bahia e se mobilizar para as eleições municipais de 2024. Para o próximo pleito, o partido tem como objetivo aumentar o número de prefeitos e prefeitas e e também de representantes nas Câmaras de Vereadores.

Ainda serão realizados encontros no Piemonte da Diamantina (Jacobina) e Sisal (Serrinha), no dia 03 de junho; Sudoeste Baiano (Vitória da Conquista) e Litoral Norte (Alagoinhas), no dia 04; RMS (Camaçari) e Médio Sudoeste Baiano (Itapetinga), 10; Bacia do Rio Grande (Barreiras), Baixo Sul (Ituberá) e Chapada Diamantina (Seabra), no dia 11.

“Iniciamos as atividades em abril e em todos os Territórios tivemos encontros muito importantes, com grande participação, muito diálogo e unidade política. O PT é um partido muito grande, aqui na Bahia estamos representados em mais de 350 municípios, e estou confiante de que vamos conseguir nos organizar e nos mobilizar ainda mais para elevar o número de vereadores e prefeitos nas eleições municipais”, afirmou Éden Valadares.