PT discute em evento quantas candidaturas indígenas serão lançadas | A TARDE

Com a expectativa de lançar candidaturas indígenas nas eleições municipais do ano que vem na Bahia, o PT estadual vai promover o I Encontro Estadual do Setorial Indígena, no Único Apart Hotel, em Feira de Santana, neste sábado, 9, e domingo, 10.

No evento, membros do partido e militantes vão discutir estratégias para fortalecer as candidaturas indígenas nas eleições de 2024 e 2026 e analisar o panorama dos povos indígenas petistas no estado, além de dar mais organicidade a esses filiados e formular políticas públicas.

A expectativa é reunir cerca de cem indígenas de 17 Territórios de Identidade, com 32 municípios de diversas regiões do estado representados.