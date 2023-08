Reunião do diretório é convocada pelo PT para o sábado

A Executiva do Partido dos Trabalhadores da Bahia se reuniu na manhã desta quarta-feira, 26, para convocar a nova data da reunião do Diretório Estadual. O encontro foi marcado para este sábado, 29, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).



Também durante a reunião desta quarta-feira foi atualizada a composição da Executiva e foi oficialmente adiado o Encontro Territorial de Salvador, além de ter sido manifestado repúdio com relação à confusão ocorrida. A Resolução da Executiva foi aprovada por unanimidade.

Pré-candidaturas e filiações de novos prefeitos

Na reunião, a Executiva apresentou também um balanço após realização dos Encontros Territoriais da identificação de 176 pré-candidaturas a prefeito do PT, de esforço já em curso da construção de chapas para vereadores e vereadoras em mais de 300 cidades e a filiação de 5 novos prefeitos ao partido.

“Fomos procurados por quase cinco dezenas de gestores, estamos dialogando a partir de critérios políticos claros e transparentes, sem ansiedade, e já acolhemos cinco prefeitos no PT Bahia”, comentou o presidente estadual da legenda, Éden Valadares.

Reunião do Diretório

Além de apresentar as novas filiações, o PT Bahia se reunirá no sábado, 29, para discutir a conjuntura política nacional e estadual, fazer um balanço dos avanços já conquistados pelos governos Lula (PT) e Jerônimo (PT), informar sobre a agenda da Nova Primavera e suas oficinas presenciais, a organização dos Comitês Populares de Luta e da orientação aos diretórios sobre organização partidária.

A reunião do Diretório também terá como pauta as plenárias municipais e o PEDEX (Processo de Eleições Internas Extraordinário) que ocorrerá em mais de 150 cidades na Bahia. "Estamos muito focados no processo de interiorização e formação política do PT, através da Escola Zezéu Ribeiro e da agenda da Nova Primavera”, comentou a secretária estadual de Formação Política, Liliane Oliveira.

Encontro de Salvador

A Executiva reafirmou o PT como um partido democrático e em sua resolução apontou que “a pluralidade de ideias sempre resultou em sínteses políticas e unidade de ação social, cultural e eleitoral”, repudiou a confusão provocada por alguns militantes no último encontro e apontou que punições podem ser adotadas. “A adoção desta prática sofrerá as sanções cabíveis”, diz o texto aprovado pela direção estadual.

"As divergências no PT são naturais e o partido tem fóruns adequados para tratá-las. Expor o PT pela imprensa ou interditar os espaços internos certamente não é uma delas. Hoje a instância se reuniu, debateu e democraticamente decidiu. Ficou evidente não só qual é a opinião partidária, como que quem adotou tal prática está absolutamente isolado”, comentou o vice-presidente Aluã Carmo. Uma reunião com a direção municipal do PT Salvador vai definir a nova data do encontro.

Composição da Executiva

Após consulta e orientação do Diretório Nacional do PT, a Executiva declarou vacante as secretarias setoriais de Mulheres e Combate ao Racismo. O documento da Secretaria Nacional de Organização decide que “o artigo 33 do Estatuto proibiu a participação de dirigentes nas Comissões Executivas e em cargos no poder executivo no mesmo nível. O estatuto não faz distinção entre dirigentes com ou sem direito a voto, ampliando a vedação a todos os dirigentes que participam da Comissão Executiva, incluindo, portanto, a proibição também aos Secretários/as Setoriais”.

Caberá aos coletivos indicar novas representações para essas vagas, como caberá às chapas que disputaram o PED apresentar nomes ao Diretório que estejam formalmente inscritos no Congresso.

“Os membros do Diretório Estadual e, consequentemente, da Comissão Executiva Estadual, são escolhidos entre os nomes constantes nas chapas inscritas durante a Etapa Estadual do 7º Congresso, a partir da indicação dos seus respectivos representantes”, diz a decisão do PT Nacional.