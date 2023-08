Robinson defende unidade da base do governo “para mudar Salvador”

O deputado estadual Robinson Almeida (PT), indicado pelo PT de Salvador para disputar as eleições municipais de 2024, defendeu nesta sexta-feira, 25, o protagonismo petista em um projeto que visa “mudar” a gestão da capital baiana. O parlamentar aproveitou para criticar o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil).

“Se for colocado pra mim enfrentar a turma de ACM Neto e Bruno Reis, eu o farei com muita energia, pois não aceitamos Salvador como a capital nacional do desemprego. Não aceitamos Salvador como a capital da exclusão social. Não aceitamos Salvador com a pior cobertura da atenção básica de saúde entre as capitais. Não aceitamos que nosso povo continue a sofrer com a falta de ônibus nos bairros e má qualidade do transporte coletivo. Não aceitamos que Salvador continue a afastar investimentos, porque se tornou cara e sem um política que fomente a geração de emprego e renda para nossa gente. Queremos uma Salvador inclusiva e com mais desenvolvimento para nossa gente”, disse o pré-candidato.

Na avaliação de Robinson, o PT tem a responsabilidade de apresentar uma pré-candidatura para a prefeitura de Salvador, devido à sua história de liderança do grupo político na capital baiana.

“O PT tem um protagonismo importante, uma história, uma liderança e deve apresentar a sua pré-candidatura para ser avaliada pelo conjunto da base do governo e lutar para representar o time de Jerônimo e Lula e mudar Salvador”, enfatizou o deputado estadual.

Com a decisão interna do PT, o nome de Robinson será apresentado para discussão no âmbito da federação “Brasil da Esperança”, formada com PCdoB e PV, e também no conselho político que envolve os partidos da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).