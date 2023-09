Roma reafirma candidaturas do PL em Itabuna, LEM e Teixeira de Freitas

O presidente estadual do PL na Bahia, João Roma, reafirmou nesta sexta-feira, 1º, as candidaturas próprias do partido em Itabuna, com o engenheiro Chico França; em Luís Eduardo Magalhães, com o empresário Antônio Tadeu; e em Teixeira de Freitas, com Coronel França.

Em entrevista à rádio Boa FM, ele revelou também que, em breve, o partido deve escolher seus nomes para as disputas eleitorais em outras cidades importantes do interior da Bahia, com o objetivo de tentar projetar no estado o tamanho nacional do PL, que elegeu 99 deputados federais em 2022.

“Estamos em tratativas em Barreiras e Alagoinhas, onde estamos organizando o diretório e tivemos convenção há 15 dias. Queremos estimular novas lideranças por toda a Bahia”, disse Roma.

“Queremos transformar essa estrutura nacional em presença, ampliando a capilaridade de nosso partido na Bahia”, complementou.

Ainda de acordo com o presidente do PL-BA, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Camaçari, Ilhéus e Jequié também estão na mira do projeto de candidaturas próprias a prefeito, assim como outros municípios importantes, a exemplo de Guanambi, e cidades menores.

No caso de Salvador, Roma ressaltou que mantém sua pré-candidatura, mas não descartou uma aliança com outro candidato, na tentativa de impedir uma vitória do grupo liderado pelo PT na capital baiana.

“Onde o PT estiver, nós estaremos do lado oposto”, definiu Roma.