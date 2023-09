Rosemberg Pinto nega insatisfação do PSD ao governo Jerônimo

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT), negou que os membros do PSD estejam insatisfeitos com a gestão estadual, após as supostas queixas da base aliada, com vem sendo ventilado nos bastidores, por falta de atenção aos pleitos e emendas dos parlamentares.

"Isso não faz nenhum sentido. A lealdade do PSD e de todos os deputados aqui ao nosso governo é realmente muito bacana", iniciou o petista. "Em nenhum momento, não recebi por parte do PSD nenhum posicionamento. [...]. É muita especulação, mas aqui é unidade total. Aqui a base é unida e satisfeita com o nosso governador", acrescentou, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Na tarde da última quarta-feira, 13, Jerônimo Rodrigues convocou os líderes das bancadas na Assembleia para uma reunião no prédio provisório da governadoria, localizado no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Segurança Pública (SSP).

Estiveram presentes na ocasião: o próprio Rosemberg; Robinson Almeida (PT); Fátima Nunes (PT); Niltinho (PP); Fabíola Mansur (PSB); Ivana Bastos (PSD); Fabrício Falcão (PCdoB); Luciano Araújo (Solidariedade) e Roberto Carlos (PV). Acompanharam o encontro, o chefe de gabinete do governador, Adolpho Loyola, e o secretário de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano.



Também neste mesmo dia, estava previsto para ser votado alguns projetos encaminhados pelo governador à Casa, bem como o pedido de empréstimo de R$250 milhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A sessão, no entanto, foi suspensa por falta de quórum devido a ausência dos deputados da base.

No vídeo publicado nas redes sociais, Rosemberg aproveitou para justificar o não comparecimento dos parlamentares na sessão ordinária.

"Ontem, não tivemos a votação na Assembleia porque, inicialmente, estávamos em uma reunião sobre o Planserv e depois com o próprio governador em uma reunião de líderes que é a segunda que acontece já com o governador", explicou.