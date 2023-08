Rui Costa confirma participação nas eleições municipais de 2024

O ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa (PT) respondeu nesta segunda-feira, 21, se pretende participar ativamente das discussões para a escolha do candidato a prefeito de Salvador em 2024. O petista participou da agenda do Governo do Estado nas Obras Sociais Irmã Dulce.

Ao Portal A TARDE, Rui explicou que estará “presente” nas discussões, não só em Salvador, como em municípios estratégicos para a base governista, que tenham acima de 50 mil habitantes.

"Nós estamos e vamos continuar conversando eu, o senador Wagner, o governador Jerônimo para a gente ir discutindo, não só para Salvador, nós temos 417 municípios, e nós vamos discutir as eleições municipais dentro desse núcleo de articulação política do governo, e encontrando em cada cidade...tem cidades muito importantes como Ferreira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Juazeiro, Barreiras, Luís Eduardo, Guanambi, Lapa, Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju, ou seja, tem um número grande de cidades. Cidades acima de 50 mil habitantes que nós vamos precisar detalhar a eleição", afirmou Rui.