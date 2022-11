Rui Costa nega que vai disputar prefeitura: "Pensar em novos nomes"

Em evento no Lobato na manhã desta quinta-feira, 17, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), negou que disputará o cargo de prefeito de Salvador em 2024.



“Entendo que temos nomes que saíram bem da eleição. Temos que pensar nomes novos", disse Rui Costa, que é cotado para ser ministro da Economia do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Próximo de aliados no momento da declaração, dada ao site Política Livre, o governador disse que é preciso desde já pensar em um bom nome para a disputa municipal. “Quem pensa e trabalha com grupo não pode deixar o grupo na mão na última hora. Não vou deixar o grupo esperando e não planejar nomes para a Prefeitura”, afirmou.

Opinião semelhante tem o presidente estadual do PT, Eden Valadares. "A transição geracional do PT Bahia está dada. É inevitável e inexorável", disse o dirigente partidário ao Podcast Conjuntura Atual. "A votação de Vilma Reis é surpreendente, a de Maria Marighella, Elisângela e de Marta também. Se colocarmos Major Denice nessa lista, foram quase 300 mil votos para o partido, uma galera que votou em caras novas do PT", justifiou.

Para Éden, a própria eleição de Jerônimo seria uma prova de que a legenda tem buscado renovar seus quadros. "A Bahia que continuaremos a governar a partir de 2023 não é a mesma de 2007 quando a gente chegou com Wagner. Os desafios não são os mesmos, a juventude não é a mesma e as soluções certamente não serão as mesmas. Então atualizar isso, entender e incorporar é sempre muito bem-vindo”, concluiu.