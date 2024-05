Rui, Otto e Wagner atuam em Brasília para manter vetos de Lula | A TARDE

Três baianos estão na linha de frente das discussões sobre a possível derrubada da sessão conjunta do Congresso Nacional que deve avaliar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a textos legais aprovados por deputados federais e senadores.

Conforme apuração do Portal A TARDE, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e os senadores Otto Alencar (PT-BA) e Jaques Wagner (PT-BA) compareceram a uma reunião, na tarde desta quarta-feira, 24, na residência oficial da presidência do Senado Federal, com outras lideranças políticas nacionais, para tentar adiar a sessão.

Além deles, também estão presentes o anfitrião Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado; o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); e os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Weverton Rocha (PDT-MA).

A ideia é convencer Lira e principalmente Pacheco de que este não é o momento ideal para pautar os vetos. O governo Lula deseja mais tempo para, melhorando a relação com os parlamentares, garantir a manutenção de pelo menos parte dos 32 vetos presidenciais a serem analisados pelo Congresso.

A administração federal deseja manter ao menos os vetos considerados mais importantes: o montante de recursos públicos destinados às emendas de comissão; a garantia da possibilidade de “saidinhas” (visitas à família) para presos do regime semi-aberto; e manutenção das regras para o licenciamento de agrotóxicos.

A decisão final sobre o adiamento ou não da sessão será de Pacheco, que, como presidente do Senado, é considerado o líder do Congresso Nacional.