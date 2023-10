Rui quer ação conjunta de Forças Armadas e PF contra “armas pesadas”

O ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, revelou nesta segunda-feira (25) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está planejando uma política conjunta das Forças Armadas e da Polícia Federal (PF) para conter a entrada de armas pesadas no Brasil. Segundo ele, já houve conversas com o ministro Flávio Dino (PSB), da Justiça e da Segurança Pública, para alinhar a questão.

"Eu conversei com Dino e queremos uma política conjunta da PF e das Forças Armadas para conter fuzis no Brasil e de armas pesadas também”, contou Rui Costa, ao blog de Andreia Sadi.

Ainda de acordo com Rui, outra preocupação do governo federal é a padronização dos números utilizados no Brasil para a violência em cada estado brasileiro. Na avaliação do ministro da Casa Civil, cada governo estadual usa um critério diferente, o que dificulta a comparação.

Além disso, Rui voltou a culpar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo aumento dos dados de violência no país. O principal alvo do ministro foi a política armamentista do bolsonarismo, que flexibilizou as regras para que as pessoas comprassem armas.

“É preciso padronizar os números de crimes para comparação, é isso que defendo, mas claro que os números são uma tragédia em todo Brasil. E piorou muito no governo Bolsonaro, quando teve o liberou geral de armas pesadas, como fuzis", concluiu Rui.