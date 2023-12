Salvador recebe I Fórum de Desenvolvimento Econômico da RMS | A TARDE

Considerada uma das grandes potências econômicas do Estado, a cidade de Camaçari se prepara para recepcionar a montadora automobilística chinesa, BYD. Com vistas para o tema, o I Fórum de Desenvolvimento Econômico da Região Metropolitana reuniu na tarde desta quinta-feira, 30, empresários e autoridades públicas na Casa do Comércio, em Salvador, para tratar sobre o progresso comercial e a geração de emprego e renda do munícipio.

Presente no evento, o governador em exercício Geraldo Júnior (MDB) destacou que a empresa asiática é uma das peças-chaves para impulsionar o setor econômico do estado. No local, a BYD deve mobilizar cerca de R$ 3 bilhões em investimentos, segundo informou o gestor interino.

“A BYD é um exemplo disso em Camaçari sucedendo o espaço deixado pela Ford, gerando em três unidades fabris, mais de 5 mil empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local, gerando emprego e renda para a população baiana”, disse o emedebista.

Prestigiando o simpósio, o vice-prefeito de Camaçari, José Tude defendeu a criação de um consórcio para tratar sobre eventuais problemas industriais com a chegada do empreendimento chinês. Para Tude, o fomento da economia local vai além da indústria automobilística, e deve se juntar aos estímulos tecnológicos.



“De modo que, é bom que a gente se antecipe a essa conversa para soluções dos diversos problemas que existem, de um modo geral, quando um investimento desse porte acontece na região. [...].Eu tenho uma proposta que é a criação de um consórcio metropolitano de municípios para tratar sobre os problemas dos municípios”, contou ao portal A TARDE.

O I Fórum de Desenvolvimento Econômico promovido pela Fecomércio, Sicomércio Camaçari e Grupo Bandeirantes, ainda tratou sobre incentivos a pequenas e médias empresas que são potenciais fornecedores e prestadores de serviço da BYD. Juranildes Araújo, presidente da Sicomércio também reforçou a importância do município tornar-se um expoente tecnológico, assim como acontece em Luís Eduardo Magalhães, oeste baiano.

“Camaçari já está em tempo de se tornar uma área tecnológica. Estamos fazendo esse fórum com a missão para China junto com o Governo do Estado e algumas prefeituras para a gente captar empresas que venham se instalar e fazer este trabalho”, frisou.