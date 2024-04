Secretárias comemoram ampliação de vagas para autismo | A TARDE

A ampliação das vagas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos Centros de Reabilitação do Estado foi celebrada, neste sábado, 6, pelas secretárias estaduais da Educação, Rowenna Brito, e da Saúde, Roberta Santana. Em entrevista ao Portal A TARDE, elas falaram sobre a importância da ação para a Bahia.

“Para nós, hoje, é um momento muito importante. É festiva, para nós, essa agenda. Porque essa agenda é uma entrega de cuidado, de cuidar desses estudantes. É muito importante deixar demarcado isso: de 2019 para cá, a gente teve uma crescente no número de estudantes matriculados na rede com algum tipo de deficiência”, afirmou Rowenna, sinalizando que a Bahia saiu de 6 mil estudantes com deficiência matriculados para 16 mil em 2024.

“Isso tudo porque a gente hoje já tem profissionais mais capacitados nas unidades escolares, que conseguem identificar essas diversas deficiências dos estudantes; a gente tem uma maior quantidade de estudantes com acesso a laudos e a acompanhamento; a gente tem, sobretudo, escolas mais inclusivas”, avaliou Rowenna.

Roberta Santana também celebrou a ampliação, com a abertura de 400 vagas, resultado de um investimento de R$ 122 milhões por parte do governo da Bahia. Para ela, a ação é um marco da inclusão social no estado.

“Estamos falando de centros que atendem ao município de Salvador e atendem também o interior. Só para você ter ideia: 50% da demanda do Cepred [Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência] hoje é de Salvador, os outros 50% são atendimento ao interior do estado”, explicou a secretária da Saúde.

Segundo Roberta Santana, a partir de agora, todo o estado terá cobertura, tendo presença em todas as regiões de saúde da Bahia.

“Segunda ação, no âmbito da expansão, regionalização, interiorização do cuidado das pessoas com deficiências, com instalação de 16 centros de reabilitação em todo o interior do estado. Com essa ação, nós completamos 100% de cobertura. Todas as regiões, 28 regiões de saúde, vão ter pelo menos três tipos ou quatro tipos de assistência dada, que é a deficiência intelectual, visual, auditiva e física. Então, a gente completa”, afirmou Roberta.