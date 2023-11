Secretário nega que eleição foi tema de encontro com Bruno e Marinho | A TARDE

Apesar de manter o discurso de que ainda não está no jogo para concorrer à reeleição em 2024, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), vem se reunindo constantemente com os membros da base aliada.

Na tarde desta sexta-feira, 20, o chefe do Legislativo municipal recebeu o presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Márcio Marinho, e o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos, no Palácio Thomé de Souza.



Procurado pelo Portal A TARDE, o gestor da Seinfra refutou que neste encontro foi tratado sobre política. Segundo Luiz Carlos, a reunião foi para debater sobre as emendas doadas pelo parlamentar para a capital baiana.



“O assunto não foi sobre política. O deputado tem sido um parceiro encaminhando emendas para a cidade para diversas áreas, como infraestrutura”, afirmou.



Um dos projetos debatidos com o chefe do Executivo municipal, de acordo com os relatos do secretário, foi a requalificação da Avenida Valéria, que liga o bairro à Estrada do Derba. As obras, no local, estão sendo realizadas através de emenda parlamentar.

“Salvador avançou muito nos últimos anos e se depender da gente esse trabalho irá continuar. Hoje, eu, Luiz Carlos, e o prefeito Bruno Reis estivemos reunidos para discutir melhorias para a capital baiana”, escreveu o presidente do Republicanos nas redes sociais, onde o encontro foi publicado.

Além desta intervenção, o deputado federal dispôs recursos para aquisição de gramas sintéticas, requalificação de escadarias e campo society.



Candidato a vice



A briga de quem irá ocupar o posto da vice-prefeitura na chapa de Bruno Reis continua. Em conversa com o Portal A TARDE, na noite desta sexta, o secretário Luiz Carlos, que faz parte dos quadros do Republicanos, afirma que a sigla tem legitimidade para pleitear a vaga.



“O partido entende que está na hora de pleitear uma vaga de vice, o partido que está na hora de ocupar esse lugar. O partido tem musculatura tanto na Câmara Municipal de Salvador, como também na Assembleia Legislativa da Bahia e na Câmara dos Deputados”, reforçou.

O prefeito Bruno Reis (UB), contudo, já acenou para uma possível permanência de Ana Paula Matos (PDT) na cadeira. Na última segunda-feira, 16, o gestor municipal elogiou a também secretária da Saúde, e ressaltou que ela tem "legitimidade" para continuar no posto.

"Não estamos tendo conversa neste sentido. É natural as especulações, as ansiedades e todos que pleiteiam, como a atual vice-prefeita que vem realizando um grande trabalho e tem toda a legitimidade para permanecer na posição, como os outros nomes colocados também são grandes nomes”, disse, em entrevista coletiva.