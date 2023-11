Sesab rebate declarações de Alan Sanches sobre fila da regulação | A TARDE

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) emitiu uma nota nesta terça-feira, 21, rebatendo as declarações do líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Alan Sanches (União Brasil) sobre as ações da pasta. Recentemente, o parlamentar denunciou o modo como a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) tem administrado o sistema de regulação de pacientes, classificando o ato como “demonstração artificial de agilidade nos atendimentos”.

Em nota, a Sesab declarou que a atitude do líder da bancada da minoria é "lamentável" e ironizou o parlamentar alegando que ele deveria ter comparecido ao Fórum Estadual de Regulação para que “estivesse melhor informado” sobre as atividades da secretaria.

“É lamentável que o deputado estadual Alan Sanches continue dedicando seu tempo a criticar o Governo do Estado na área da saúde, ao invés de se informar adequadamente sobre as ações realizadas ao longo de 2023 e analisar os resultados alcançados”, iniciou o comunicado.

E continuou: “é provável que estivesse melhor informado se tivesse comparecido no último dia 30 de outubro na reunião do Fórum Estadual de Regulação, que é uma iniciativa do Ministério Público do Estado, e conta com a representação de diversos órgãos, tais como: SAMU, Conselho Estadual de Saúde (CES), Conselho Regional de Medicina (CRM) e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA)”.

Segundo a Sesab, desde janeiro até o mês de novembro, a pasta já regularizou “mais de 250 mil pacientes”, atingindo a marca de 99% de respostas às demandas dos municípios baianos.

“O fato é que 50% dos pacientes são transferidos em até 24 horas. Desde 1º de janeiro até hoje, mais de 250 mil pacientes foram atendidos pela Central Estadual de Regulação, sendo atingida a marca de 99% de respostas às solicitações feitas por unidades de saúde dos 417 municípios baianos. Isso é resultado de investimento, gestão e compromisso com saúde dos baianos”, diz o comunicado.

A nota divulgada pela pasta ainda destaca os novos leitos inaugurados pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT), assim como a expansão de frotas de UTIs e o aumento nos números de profissionais.

“Para dar celeridade as transferências e cirurgias, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) entregou novos hospitais e contratou leitos em unidades municipais, filantrópicas e privadas, acrescentando mais de 700 novos leitos a rede assistencial. Além disso, o número de médicos reguladores foi ampliado, totalizando mais de 220 profissionais, bem como expandiu a frota de UTIs terrestres e aéreas. Ainda teve a expansão do serviço de home care, com a inclusão da oxigenoterapia prolongada, que possibilitou a desospitalização imediata de pacientes internados. Atualmente, já foram mais de 7.500 pacientes atendidos na internação domiciliar em todas as nove macrorregiões de saúde do estado”, elencou.

E complementou: “Outra estratégia utilizada para ampliar a quantidade de leitos disponíveis foi o cofinanciamento estadual no tratamento das pessoas com doença renal crônica. O investimento anual de R$ 78,6 milhões possibilitou, simultaneamente, a liberação de 424 leitos hospitalares, a eliminação da fila de espera de 122 pacientes, que vinha crescendo em virtude da falta de acesso a diálise ambulatorial, bem como a melhoria da qualidade de vida do paciente e familiares”.