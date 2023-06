Soraia Cabral assume presidência do PP Mulher na Bahia

Empossada no último dia 26 de maio, como presidente do PP Mulher no estado, a primeira dama de Candeias e chefe de Gabinete do município, Soraia Cabral (PP), que é suplente de deputada estadual, mandou recado aos interlocutores que pretendem barganhar uma vaga na Assembleia Legislativa (Alba).

“Disseram que se eu quisesse assumir a vaga na Alba eu e meu marido teríamos que negociar a sucessão em Candeias. Então vou deixar bem claro, Não negociamos o povo de Candeias por cargo nenhum”, desabafou Soraia, que é esposa do atuaL prefeito de Candeias, Pitágoras Ibiapina.



Na posse, assinada pelo presidente eleito do PP na Bahia, deputado federal Mário Negromonte Jr., a sucessão municipal foi tema recorrente das perguntas feitas pela imprensa. Sobre a possível candidatura da vice Marivalda da Silva (PT), e a possibilidade de apoio do prefeito Pitágoras nas eleições do próximo ano, Soraia respondeu de forma direta.

“É uma pessoa que é minha amiga, gosto dela, mas ela não é a candidata do prefeito. O prefeito já sabe quem será o candidato dele. Ele não revelou a ninguém. É algo que ele vai informar, mas com certeza não é a vice-prefeita. Direito de ser candidata ela tem. E se o partido dela achar conveniente, vai apoiar ela”.

O discurso de Soraia mostrou sintonia com o deputado federal e agora presidente do PP-BA, Mário Negromonte Jr. que deixou bem claro como será o comportamento do partido na sua gestão. “Respeitamos a todos, mas exigimos respeito ao nosso partido também. Volto a dizer: o PP não fica de joelho para ninguém”.