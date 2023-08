TJ-BA aceita denúncia contra prefeito de Casa Nova

Os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) aceitaram a denúncia feita pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra o prefeito de Casa Nova, Wilker Torres (PSB), mais conhecido como Wilker do Posto, que é irmão do secretário estadual de Agricultura, Wallison Tum.



Fruto da Operação Testardi, a denúncia apura a venda irregular de um terreno público avaliado em R$ 15 milhões em Casa Nova, que teria sido teria engendrado por Wilker do Posto com possível participação de laranjas.

Informações com relação ao caso também chegaram ao Carrasco, seção do Grupo A TARDE que traz denúncias contra gestores públicos.