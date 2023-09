UPB convoca reunião emergencial para discutir crise financeira

Em meio às dificuldades que as prefeituras vêm enfrentando para arcar com as despesas após a queda do Fundo de Participação Dos Municípios (FPM), a União dos Municípios da Bahia (UPB) convocou uma reunião de emergência na próxima segunda-feira, 11, para alinhar ações junto ao governo federal e ao Congresso.

Conforme informações da entidade, o mês de agosto registrou queda de 7,95% no repasse do FPM, comparado com o mesmo período do ano passado. Já neste mês de setembro, o repasse caiu para quase 30%. No último dia 30 de agosto, prefeituras de 16 estados, entre eles a Bahia, realizaram paralisação de 24 horas intitulada de “Sem FPM, não dá” para chamar atenção sobre a queda de receitas.

Para o presidente da UPB, Quinho de Belo Campo, o acúmulo das receitas do FPM a longo prazo pode representar “completo caos administrativo”.

"Tem sido muito difícil para os municípios arcar com folha de pessoal, fornecedores e serviços com as receitas em queda livre. Tudo subiu, a inflação continua alta e as demandas por serviço só crescem. Ou se faz uma ajuda emergencial aos municípios ou chegaremos ao final do ano com o completo caos administrativo", avaliou o chefe da UPB.

O gestor estendeu o convite para reunião aos presidentes de Associações Municipalistas do Norte e Nordeste, que devem sinalizar por mobilizações conjuntas para pressionar a União e o Congresso Nacional em busca de soluções.