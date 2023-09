Vereador cobra correção do Podemos a Bruno Reis para 2024

O vereador Sidninho cobra correção da presidência nacional do Podemos em relação ao apoio firmado pela executiva ao prefeito Bruno Reis (UB) à prefeitura de Salvador em 2024, como está ocorrendo com o PP.



Segundo Sidninho, a presidente da sigla, deputada federal Renata Abreu, não pode ignorar que a eleição de 2022 foi atípica e difícil, levando em consideração o fim das coligações partidárias, e que foi através do apoio de Bruno e a sua candidatura a deputado federal, em que ficou como primeiro suplente com 35.828 votos, que o partido conquistou uma cadeira na Câmara Federal. Raimundo Costa, conhecido como Raimundo da Pesca, foi eleito.

"O cenário poderia ser totalmente diferente para a sigla e, quero acreditar que a presidente tenha esse compromisso com o prefeito, pois em uma eleição em que o Podemos não tinha perspectiva de alcançar nenhum representante baiano, só foi possível porque Bruno Reis ajudou na construção desse projeto, potencializando o partido, através da minha candidatura e tantas outras", cobrou.



O vereador ainda reiterou a forma correta que o prefeito permanece agindo com os vereadores de Salvador, ainda que com a fusão com o PSC [que apoia o governador Jerônimo Rodrigues a nível estadual]. A bancada municipal é composta por ele, Toinho Carolino, ambos eleitos pelo Podemos e Ricardo Almeida pelo PSC e que apoiam de forma unânime o gestor da capital baiana.



"E tudo isso, precisa ser levado em consideração e debatido. O Podemos tem uma bancada que precisa ser ouvida. Sempre mantive uma relação de respeito com o partido, ajudando na sua construção e, a continuidade desse trabalho deve ser prioridade”, acrescentou a confiança depositada na dirigente.



“Afinal, me mantive candidato pela legenda, por conta da relação com o partido, com a presidente, por acreditar no projeto, mas sobretudo pelo apoio que o partido recebeu de Bruno Reis. O Podemos deveria agir como o PP, com correção ao projeto do prefeito, garantindo o apoio ajustado outrora”, reiterou.

O PP, embora esteja dividido, com a bancada estadual apoiando o governo, já teve o anúncio da bancada municipal e federal em favor da reeleição do prefeito em 2024. Nem mesmo a estadual está descartada. "E é essa reparação que nosso partido também precisa fazer", concluiu, o vereador do Podemos.