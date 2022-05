Vereadora de Lauro de Freitas é acusada de agredir assessor

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a vereadora de Lauro de Freitas Luciana Tavares (PCdoB) discute com o vereador Gabriel Bandarra (PSC), após o edil ter acusado Tavares de ter quebrado os equipamentos de um dos seus assessores.

“Nossa equipe foi agredida na sessão de hoje da Câmara de Lauro de Freitas. Mais uma vez a base da prefeita Moema Gramacho mostra sua forma truculenta de agir. Nosso assessor e cinegrafista teve o equipamento danificado, além da agressão física propriamente dita”, postou Bandarra em suas redes sociais.

Veja o vídeo:

null Reprodução | Redes Sociais

A vereadora se manifestou sobre o ocorrido em nota enviada à impressa. “O vereador citado não respeita o nosso regimento e impõe a presença de sua assessoria independente do regime pré-estabelecido em plenário. Ele usa sua assessoria para filmar, editar e mentir sobre a atuação parlamentar”, comentou Tavares a respeito da orientação da Casa Legislativa que, durante o período de pandemia, as assessorias só permaneceriam na Sessão no momento do discurso do seu respectivo assessorado.

Além disso, Tavares citou as palavras que Bandarra direcionou a ela. “Se você fosse homem eu já tinha metido a mão na sua cara...sorte sua que você é mulher'. “A violência é pauta deste vereador sem capacidade de legislar, que já me expôs e ameaçou outras vezes. O mesmo tenta rebaixar a Casa em todos os momentos. É inimigo das mulheres, inimigo do povo negro, inimigo da Câmara e da cidade. Não é a primeira vez, que ele se contrapõe a uma mulher com violência verbal”, comentou na nota.

Confira o vídeo da vereadora comentando o assunto:

null Reprodução | Redes Sociais