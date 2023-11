Wagner, Robinson e Éden se reúnem para tratar sobre Salvador | A TARDE

Nas vésperas da plenária municipal, o pré-candidato pelo PT à Prefeitura de Salvador, Robinson Almeida, se reuniu com o senador Jaques Wagner, considerado um dos caciques do processo eleitoral na capital, e com presidente da sigla, Éden Valadares. Na pauta dos políticos, o assunto que predominou foi as eleições municipais de 2024.

O tema que vem se arrastando desde o mês de julho, deve ser definido em novembro, quando está previsto o anúncio sobre o nome que encabeçará a chapa majoritária da base governista contra o pretenso candidato à reeleição, o prefeito Bruno Reis (União Brasil), como aponta o governador Jerônimo Rodrigues.

Durante a reunião, realizada no gabinete de Wagner, em Salvador, os petistas tratam sobre a conjuntura política atual e os principais desafios do grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelo presidente Lula para vencer as eleições na capital baiana.

“Encontro muito positivo com o nosso senador Jaques Wagner e o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, sobre os rumos da nossa capital e a disputa política em Salvador”, classificou Robinson Almeida, que também é líder da Federação PT, PCdoB e PV na Assembleia Legislativa (Alba).



O presidente do PT, Éden Valadares elogiou a capacidade de Wagner em acolher e escutar as lideranças políticas. “O senador Wagner, nosso timoneiro como eu gosto de dizer, é uma liderança política comprometida com o diálogo, com o saber ouvir, sempre disposto a ponderar as considerações que lhe são apresentadas e construir caminhos”, afirmou o presidente do PT, Éden Valadares.

O chefe da sigla na Bahia ainda reafirmou o desejo da federação Brasil da Esperança [PT, PCdoB e PV] em vencer o pleito na capital, tendo em vista que a sigla nunca conseguiu eleger um prefeito para comandar a cidade.

"Salvador precisa e merece um prefeito que represente esse projeto que coloque o povo na centralidade, que coloque os soteropolitanos como prioridade, muito diferente do que aí está com o grupo do atual prefeito”, acrescentou Éden.

A militância petista se reúne neste sábado, 28, na Alba para debater sobre o tema. Até o momento, não há previsão da presença do senador Jaques Wagner no evento, segundo afirmou a assessoria do parlamentar. O governador Jerônimo Rodrigues também não estará no encontro, devido ao cumprimento de agenda nos municípios de Jiquiriçá e Laje.