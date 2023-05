Zé Trindade rebate ACM Neto: "Ainda não conseguiu aceitar a derrota"

O presidente da Conder, Zé Trindade, reagiu ao vídeo publicado por ACM Neto (União Brasil) nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 24. Ex-prefeito teceu criticas ao programa Bahia Sem Fome, implementado pelo Governo do Estado.

“O ex-prefeito ainda não conseguiu aceitar a derrota e se comporta como se estivesse em um palanque. Agora, apelou e criticou até o programa Bahia Sem Fome, que já arrecadou mais de 620 mil quilos de alimentos para doação. Para o ex-prefeito, matar a fome é ‘nada de concreto’”, criticou Zé Trindade em seu perfil oficial no Twitter.

A provocação ao ex-prefeito continuou: “Convido o ex-prefeito a usar parte do seu grandioso patrimônio para comprar alimentos e contribuir com o Bahia sem Fome, que é um programa apartidário”, afirmou o gestor. De acordo com o presidente da Conder, “essa grande corrente do bem foi criada pelo governador Jerônimo Rodrigues para participação de todos que querem ajudar as pessoas que mais precisam. Pela história do ex-prefeito, não sei se ele se enquadra nesse perfil”.

Zé Trindade explicou que o programa Bahia sem Fome tem outras etapas, para além da arrecadação de alimentos. “Se ele não estivesse tão desconectado da realidade, saberia que o programa terá outras fases. Enquanto o governador trabalha e amplia o alcance desse grande programa, ele vai às redes sociais registrar a falta de empatia e respeito com o povo pobre dessa cidade”, concluiu o presidente da Conder.