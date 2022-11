BID mantém candidato indicado pelo governo Bolsonaro

Apesar dos esforços da equipe do governo Lula (PT) em tentar adiar a eleição para presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e apresentar um novo candidato brasileiro, a indicação feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, será mantida. Assim, o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, vai concorrer ao cargo no próximo dia 20. Ele foi escolhido às vésperas do segundo turno das eleições no Brasil.

Após a vitória de Lula nas urnas, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, enviou uma carta à secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e aos governos de Chile, Colômbia e Argentina solicitando o adiamento do pleito para trocar a indicação por alguém da confiança do novo governo. Mas o pedido não foi aceito.

Segundo fontes ligadas ao PT, o partido estaria inclinado a indicar o economista André Lara Resende. Agora, vai precisar mudar os planos. Além de Ilan Goldfajn (Brasil), concorrem à presidência do BID: Cecilia Todesca Bocco (Argentina), Gerard Johnson (Trindade e Tobago), Gerardo Esquivel Hernández (México) e Nicolás Eyzaguirre Guzmán (Chile).

Todos serão sabatinados neste domingo, 13, pelos chamados "governadores" do BID, geralmente secretários da Economia ou da Fazenda dos países membros.