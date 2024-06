Bolsonaro ataca Lula e diz que presidente impede crescimento do país

Bolsonaro ataca presidente Lula - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 11, para afimar que a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto tem impedido o crescimento do país.

Segundo Bolsonaro, a vitória do presidente Lula fez com que o Brasil continuasse na posição de "colônia" dos países "progressistas imperialistas". O antecessor do petista na presidência ainda afirmou que a população mais humilde está "pagando o pato" pelas escolhas do atual governo.

"A lógica desta gestão se inverteu após o Brasil dar uma guinada e iniciar a recuperação econômica frente ao mundo. Nada é por acaso. Lula foi alçado ao Poder para impedir o crescimento do próprio país (Agenda ESG) e continuarmos sendo colônia e seguindo a agenda imposta pelos progressistas imperialistas, como eles mesmos chamam, mas não conseguem mais esconder estarem subjugados para sua manutenção de existência”, escreveu Bolsonaro, que continuou.

“Os reflexos de seguirem piamente tais agendas colocam a população mais humilde pagando o pato, como em todo país socialista”, completou.