Bolsonaro faz harmonização facial e coloca lentes nos dentes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem estado no olho do furacão em investigação da Polícia Federal sobre um esquema de compra e venda das joias sauditas que recebeu de presente durante seu mandato, apareceu com um novo visual.

Isso porque ele passou por um processo de harmonização facial e por uma remodelação do sorriso, com a aplicação de lentes de contato nos dentes. De acordo com o dentista Rildo Lasmar, em conversa com a revista Veja, Bolsonaro fez o procedimento nos 28 dentes e pagou um total de R$ 84 mil pelo procedimento estético.

"Troquei todas as próteses que estavam desgastadas pela ação do tempo para recuperar o sorriso natural. É indicado a todos que perderam a dimensão vertical dos dentes, para melhorar a função de mastigação. Bolsonaro, pelo que percebi, ficou muito feliz com o sorriso, saiu satisfeito do consultório. Foi um paciente muito simples, não reclamou de nada”, disse Lasmar à Veja.