Bolsonaro não vai a ato após morte de homem na Papuda | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve comparecer ao ato marcado para este domingo, 26, em São Paulo, com o objetivo de prestar uma homenagem a Cleriston Pereira da Cunha, morto após sofrer um mal súbito no Centro Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele estava detido por envolvimento nos episódios do 8 de Janeiro. As informações são do portal 360.

A manifestação também pedem o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ele é o responsável pelos julgamentos que tramitam no STF contra os envolvidos nos atos extremistas.