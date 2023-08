Bolsonaro tenta negociar com Tarcísio cargo nos EUA para mãe de neta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta negociar com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) a acomodação da mãe de uma de suas quatro netas em um cargo do Executivo paulista nos Estados Unidos (EUA).

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro deseja que Martha Seillier seja indicada para liderar o escritório da agência de fomento de negócios InvestSP, localizada em New York. As negociações ocorrem há pelo menos duas semanas, desde que a economista voltou ao Brasil de Washington. O salário para cargo é de R$ 43 mil.

Na gestão de Bolsonaro, a economista atuava na diretoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), desde maio de 2022, quando foi indicada por Paulo Guedes. Seillier também atuou por três anos como secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) no Ministério da Economia.

Nos primeiros meses deste ano foram veiculadas informações de que Martha estava grávida de Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos filhos do ex-presidente. A criança foi batizada de Júlia.