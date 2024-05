Bolsonaro traça plano para disputar eleições em 2026 | A TARDE

Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem traçado um plano para voltar à cena política e disputar em 2026. A informação é da revista Veja.



Segundo a publicação, Bolsonaro aposta em uma anistia promovida pelo Congresso, ideia que tem sido defendida nas últimas semanas por alguns parlamentares.

No Senado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, apresentou um projeto que prevê a anistia e restauração dos direitos políticos de todos os envolvidos no 8 de janeiro, o que seria uma brecha para anistiar Bolsonaro no futuro.

Cerca de 31 senadores devem votar a favor do projeto, número que pode fortalecer Davi Alcolumbre, que negocia para disputar o comando da Casa em 2025. A aprovação poderia passar pelo ‘aval’ do senador amapaense.

