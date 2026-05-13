Brasil tenta reverter bloqueio da UE às exportações de carnes

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- Foto: Nelson Almeida/AFP

Representantes do governo brasileiro e da União Europeia iniciam nesta quarta-feira, 13, as primeiras conversas formais para tentar reverter a decisão do bloco de excluir o Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes e outros produtos de origem animal para o mercado europeu.

Em Brasília, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luis Rua, se reúne pela manhã com a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf.

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Em Bruxelas, o embaixador do Brasil junto à União Europeia, Pedro Miguel da Costa e Silva, vai ao órgão sanitário europeu para buscar esclarecimentos sobre a decisão e os critérios adotados.

A lista sem o nome do Brasil foi publicada na terça-feira, 12, e a medida passa a valer a partir de 3 de setembro.

De acordo com o documento, fica proibido o envio à União Europeia de animais vivos destinados à produção de alimentos, como bois, cavalos, aves, peixes e mel.

Medida pegou o governo de surpresa

A exclusão do Brasil da lista ocorreu poucos dias após o início da aplicação provisória do acordo Mercosul-União Europeia, o que aumentou o impacto da decisão e pode afetar mais de US$ 2 bilhões em exportações do agronegócio brasileiro.

Em nota conjunta, os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), da Agricultura e das Relações Exteriores informaram que o país vai adotar imediatamente medidas para tentar reverter a decisão.

Entenda a medida

A União Europeia afirma que o Brasil não cumpriu normas relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção animal.

O bloco proíbe o uso dessas substâncias para acelerar o crescimento dos animais ou aumentar o rendimento na pecuária, além de restringir o uso de antibióticos e outros medicamentos destinados a humanos em animais.

Segundo a UE, o Brasil só poderá voltar a integrar a lista de exportadores autorizados se garantir o cumprimento integral das regras sobre o uso de antimicrobianos em todo o ciclo de produção dos animais exportados.