Advogados de ex-juiz da Lava Jato fazem doação ao PT

Dois dos advogados que atuam na defesa do juiz afastado do comando da Operação Lava Jato na 13ª Vara de Curitiba, Eduardo Appio, doaram R$ 600 mil ao diretório nacional do Partido dos Trabalhadores, entre os meses de fevereiro e abril deste ano. A informação é do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo a coluna, Walfrido Warde e Rafael Valim, que fazem parte do quadro de sócios do escritório Warde Advogados, doaram para o partido do presidente Lula R$ 400 mil e R$ 200 mil, respectivamente, conforme dados da Justiça Eleitoral.

Com as doações, os dois figuram na lista de maiores doadores do partido, ocupando a segunda e a terceira posição no ranking, respectivamente. Os dois ficam atrás apenas do empresário Rubens Ometto, que doou R$ 1 milhão.

Warde já atuou na defesa da ex-presidente Dilma Rousseff na ação que apurou possíveis irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.