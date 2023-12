Apesar da guerra na Ucrânia, Lula quer Putin em cúpula do G20 no Rio | A TARDE

Candidato à reeleição pela quarta vez, o presidente russo Vladimir Putin deve estar na Conferência do G20, que acontece no Rio de Janeiro, em 2024. Ao menos é o que deseja o governo brasileiro, segundo o assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim.



“Nós queremos que Putin venha. Uma conferência do G20 sem a Rússia é uma conferência incompleta. Se formos falar de temas como reforma da governança global, como vai ignorar a Rússia? A Rússia é um ator necessário. Sua ausência vai contra o interesse do G20”, justificou Amorim em entrevista ao portal Uol, publicada nesta segunda-feira, 18.

Em guerra com a Ucrânia há quase dois anos, a Rússia sofre retaliação de países da União Europeia e de outros continentes. O Brasil não aplicou sanções à Rússia, apesar de o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitir mandado de prisão contra Putin.

“O TPI foi criado na época em que eu era embaixador na ONU e foi visto como um progresso. Mas o fato é que as grandes potências ficaram de fora. Só vale para os outros? Ou para um país declarado como inimigo pelo Ocidente. Onde estão os outros que cometeram os crimes de guerra?”, concluiu Amorim.