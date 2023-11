Após exames, Lula retorna para o Alvorada | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retornou ao Palácio da Alvorada, neste sábado, 21, depois de realizar exames pós-operatórios no Hospital Sírio Libanês, no fim da manhã.

O chefe do Executivo deixou a residência oficial, no meio da manhã, para realizar uma radiografia no quadril, local que foi operado em 29 de setembro para a troca da articulação desgastada entre o fêmur e a bacia por uma prótese.

O presidente anunciou, na última sexta-feira, que voltará a trabalhar presencialmente no Palácio do Planalto na próxima segunda-feira, 23.