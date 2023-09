Após reunião com PSB, Alckmin debate reforma ministerial com Lula

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) almoçou, na tarde desta terça-feira,5, com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, com o intuito de discutir a reforma ministerial que será feita para colocar o Centrão no governo. Mais cedo, Alckmin se reuniu com a cúpula de seu partido, o PSB. A legenda deve perder o comando da pasta de Portos e Aeroportos, que está sob a tutela de Márcio França.

Apesar de o PSB deter três ministérios, apenas França é considerado um representante do partido no governo.

França tem rejeitado a possibilidade de assumir um novo ministério, o de Pequena e Média Empresa, que teve a sua criação anunciada pelo presidente. A pasta seria desmembradoda Indústria e Comércio, comandado por Alckmin.

Entre os dirigentes do PSB a saída de França do Ministério de Portos e Aeroportos é dada como certa. Nesta terça-feira, durante sua "live" semanal, Lula disse que faz parte da política pedir o cargo de ministros para cumprir acordos com o Congresso.

"É sempre muito difícil você chamar alguém e falar 'olha, preciso do ministério porque fiz um acordo com o partido político e preciso atender. Mas essa é a política. O governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional, os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou, disse.