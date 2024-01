Auditoria do TCU sobre eleições aponta chance de fraude em quase 0% | A TARDE

O Tribunal de Contas da União (TCU) completou, esta semana, a quarta e a quinta etapas da auditoria sobre as Eleições Gerais de 2022.



Com o fim do trabalho de auditoria sobre as eleições, foi confirmada mais uma vez a segurança do sistema eleitoral e a credibilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que segundo o documento, seguiu com “as melhores práticas internacionais”, levando a possibilidade de fraude a quase 0%.

Foram verificadas pelo TCU, durante o processo, mais de 9 milhões de informações de 4.577 boletins de urna, correspondentes ao mesmo número de seções eleitorais entregues fisicamente pelo TSE com o fim do primeiro turno das eleições.

Também foram contados 1.163 boletins de urnas recolhidos no dia das votações, nos dois turnos.